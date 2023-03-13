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Фильм «Все везде и сразу» завоевал «Оскар» в категории «Лучший фильм года»

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Фильм «Всё везде и сразу» завоевал «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

Об этом сообщает ABC.

Как передаёт ТАСС, картина была представлена в общей сложности в 11 категориях и была отмечена статуэткой в семи из них.

В материале сказано, что кинокритики предрекали этой ленте победу в данной категории.

Так, 6 марта кинокритик Марина Латышева спрогнозировала успех фильма «Всё везде и сразу» на «Оскаре».

95-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств состоялась в театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).  

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