Фильм «Все везде и сразу» завоевал «Оскар» в категории «Лучший фильм года»
Об этом сообщает ABC.
Как передаёт ТАСС, картина была представлена в общей сложности в 11 категориях и была отмечена статуэткой в семи из них.
В материале сказано, что кинокритики предрекали этой ленте победу в данной категории.
Так, 6 марта кинокритик Марина Латышева спрогнозировала успех фильма «Всё везде и сразу» на «Оскаре».
95-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств состоялась в театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).