Режиссёр Хотиненко назвал ожидаемыми итоги премии «Оскар»

Режиссёр Владимир Хотиненко заявил, что итоги церемонии вручения премии «Оскар» были ожидаемыми.

«Всё везде и сразу» заслуженно получил все свои награды. Фильм снят современно, это кино про наш сумасшедший мир. Фильм пришёлся, так сказать, ко двору. Главная героиня Мишель Йео прекрасно сыграла свою роль, я в восторге от её исполнения», — сказал Хотиненко в беседе с газетой «Известия».

По его словам, заслуженной была и награда Брендана Фрейзера за главную роль в фильме «Кит».

Как предположил Хотиненко, сейчас у Фрейзера будет вторая волна популярности.

Ранее сообщалось, что фильм «Всё везде и сразу» завоевал «Оскар» в номинации «Лучший фильм».