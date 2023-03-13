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Режиссёр Хотиненко назвал ожидаемыми итоги премии «Оскар»

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Режиссёр Владимир Хотиненко заявил, что итоги церемонии вручения премии «Оскар» были ожидаемыми.
Режиссёр Хотиненко назвал ожидаемыми итоги премии «Оскар»
  • AP
  • © Evan Agostini/Invision/AP

«Всё везде и сразу» заслуженно получил все свои награды. Фильм снят современно, это кино про наш сумасшедший мир. Фильм пришёлся, так сказать, ко двору. Главная героиня Мишель Йео прекрасно сыграла свою роль, я в восторге от её исполнения», — сказал Хотиненко в беседе с газетой «Известия».

По его словам, заслуженной была и награда Брендана Фрейзера за главную роль в фильме «Кит».

Как предположил Хотиненко, сейчас у Фрейзера будет вторая волна популярности.

Ранее сообщалось, что фильм «Всё везде и сразу» завоевал «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

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