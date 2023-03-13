Метеоролог Поповнин спрогнозировал осадки на неделе в Москве из-за циклонов
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На этой неделе в Москве вновь ожидаются осадки, добавил специалист в эфире Радио Sputnik.
«Один циклон прошёл, второй на подходе. Будет ещё порция осадков, а за ним ещё один, третий стоит в очереди… В Москве завтра снег с дождём, послезавтра снег с дождём, потом, возможно, небольшой перерыв. А ближе к пятнице придёт третий циклон», — отметил Поповнин.
Со своей стороны, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Известиями» спрогнозировал потепление в столице и области с вечера вторника, 14 марта.
По его словам, температура повысится до +2…+3 °С. Ожидаются осадки в виде снега, который сменится на мокрый снег и дождь во второй половине дня.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области ожидается похолодание и гололёд на дорогах со вторника, 14 марта.