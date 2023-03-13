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В Свердловской области ожидается похолодание с 14 марта

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Главный синоптик Уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко сообщила, что в Свердловской области в скором времени вновь похолодает, на дорогах ожидается гололёд.
В Свердловской области ожидается похолодание с 14 марта
  • Gettyimages.ru
  • © Evgeniy Ovchinnikov

Понедельник, 13 марта, скорее всего, станет самым тёплым днём ближайшей недели — температура может достигнуть +8 °С, рассказала она в беседе с URA.RU.

Со вторника начнётся похолодание. На дорогах образуется гололёд из-за подтаявшего снега.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.

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