В Свердловской области ожидается похолодание с 14 марта
- Gettyimages.ru
- © Evgeniy Ovchinnikov
Понедельник, 13 марта, скорее всего, станет самым тёплым днём ближайшей недели — температура может достигнуть +8 °С, рассказала она в беседе с URA.RU.
Со вторника начнётся похолодание. На дорогах образуется гололёд из-за подтаявшего снега.
Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.