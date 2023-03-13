Проект «Открой#Моспром» перейдёт в ежемесячный формат

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что в 2023 году проекту «Открой#Моспром» исполняется пять лет. По такому случаю экскурсии в рамках проекта будут проводить каждый месяц.

Об этом пишет kp.ru.

«В честь юбилейного года, чтобы все желающие могли посетить как можно больше предприятий, в 2023 году мы решили проводить экскурсии каждый месяц. С 20 по 31 марта стартует новый сезон туров по столичным фабрикам и заводам», — отметил глава ведомства.

Более 30 промышленных предприятий города готовы принять гостей в рамках проекта.

Ранее НСН сообщала, что, согласно данным главы департамента по конкурентной политике Москвы Ивана Щербакова, в столице более 26 тыс. человек приняли участие в очных и онлайн-мероприятиях, посвящённых развитию бизнеса, в 2022 году.