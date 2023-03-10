В Подмосковье пройдут мероприятия в честь Дня архивов 10 марта

Жители Московской области получат возможность изучить исторические документы, посетить экскурсии, мастер-классы и квесты в ходе мероприятий, приуроченных ко Дню архивов, 10 марта.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В ходе мероприятий жителей ознакомят с оригиналами некоторых материалов. Также в регионе проведут выставки, где можно будет увидеть редкие исторические документы.

На сайтах муниципальных архивов Дмитрова, Истры и Электрогорска можно посетить виртуальные выставки.

Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с пятилетием проекта «Московское долголетие».