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В Подмосковье пройдут мероприятия в честь Дня архивов 10 марта

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Жители Московской области получат возможность изучить исторические документы, посетить экскурсии, мастер-классы и квесты в ходе мероприятий, приуроченных ко Дню архивов, 10 марта.
В Подмосковье пройдут мероприятия в честь Дня архивов 10 марта
  • Gettyimages.ru
  • © Matthias Kulka

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В ходе мероприятий жителей ознакомят с оригиналами некоторых материалов. Также в регионе проведут выставки, где можно будет увидеть редкие исторические документы.

На сайтах муниципальных архивов Дмитрова, Истры и Электрогорска можно посетить виртуальные выставки.

Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с пятилетием проекта «Московское долголетие».

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