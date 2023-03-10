Синоптик Вильфанд предупредил о резком перепаде температуры в выходные в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице в предстоящие выходные.

Специалист отметил, что сегодня ночью в Москве и области температуры «были вполне февральские».

«По области минимальные температуры составляли -10...-13 °C. А в самой Москве минимальная температура была -7,5 °C — вполне февральская температура. В Питере, к примеру, температура была не просто февральская, а январская. Минимальная температура ночью была -17,3 °C, а по области температура понижалась до -25 °C. Это связано с тем, что действительно холодные, полярные, воздушные массы перемещались через Ленинградскую область», — рассказал Вильфанд.

Он отметил, что в ближайшую ночь в Москве также прогнозируются низкие температуры.

«Прогнозируется холодная ночь с минимальными температурами -11...-13 °C, а по области до -19 °C. Это уже совершенно январская погода. Днём ожидается -7...-9 °C. Но постепенно в течение всей субботы температура будет повышаться. К концу дня она повысится до 0°C. Это связано с тем, что воздушные массы, сформировавшиеся в южных регионах, будут способствовать повышению температуры. Прогнозируются также сильный ветер до 15 м/с и небольшие осадки в виде снега», — добавил синоптик.

Он также обратил внимание, что воскресенье столица будет находиться в тёплом секторе циклона, что будет способствовать низкому давлению.

«Центр этого циклона также будет вблизи столицы, поэтому давление будет ниже нормы примерно на 15—18 мм рт. ст. Ночью ожидается 0...-2 °C, а днём +3…+5 °C. Если в субботу температура на три-четыре градуса ниже нормы, то в воскресенье на три-четыре градуса выше. Вот такой резкий перепад температур», — заключил собеседник RT.

Ранее метеоролог Юрий Куткевич прокомментировал резкое ночное похолодание в Санкт-Петербурге.

По его словам, холодно будет не только в ночь на 10 марта, но и ночью 11 марта.