Метеоролог Куткевич рассказал о причинах резкого ночного похолодания в Петербурге
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В беседе с «Невскими новостями» он заявил, что в город приходит антициклон, в связи с чем снизится облачность.
«Температура приземного воздуха будет резко понижаться, поскольку нет облаков. Облака в зимний период выполняют роль одеяла для земной поверхности. Плотные облака нижнего яруса, мощные, толщиной в несколько километров, не дают планете ночью остывать. Сейчас будет обратный процесс», — пояснил эксперт.
По его словам, холодно будет не только в ночь на 10 марта, но и ночью 11 марта.
Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники челябинского ЦГМС спрогнозировали до -15 °C на выходных в Челябинской области.