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Диетолог Русакова заявила о вреде солёной минеральной воды для гипертоников

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Кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова заявила, что солёная минеральная вода может быть вредна для гипертоников.
Диетолог Русакова заявила о вреде солёной минеральной воды для гипертоников
  • Gettyimages.ru
  • © Jose A. Bernat Bacete

«Неблагоприятно на гипертоника будут влиять напитки с добавлением соли. То есть солёная минеральная вода может задерживать жидкость и поднимать артериальное давление», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, повышение давления — это ещё и нагрузка на сосуды и сердце.

Как отметила Русакова, гипертоникам также не стоит употреблять различные рассолы.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

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