Диетолог Русакова заявила о вреде солёной минеральной воды для гипертоников
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«Неблагоприятно на гипертоника будут влиять напитки с добавлением соли. То есть солёная минеральная вода может задерживать жидкость и поднимать артериальное давление», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».
По её словам, повышение давления — это ещё и нагрузка на сосуды и сердце.
Как отметила Русакова, гипертоникам также не стоит употреблять различные рассолы.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.