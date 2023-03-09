Диетолог Русакова заявила о вреде солёной минеральной воды для гипертоников

Кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова заявила, что солёная минеральная вода может быть вредна для гипертоников.

«Неблагоприятно на гипертоника будут влиять напитки с добавлением соли. То есть солёная минеральная вода может задерживать жидкость и поднимать артериальное давление», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, повышение давления — это ещё и нагрузка на сосуды и сердце.

Как отметила Русакова, гипертоникам также не стоит употреблять различные рассолы.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.