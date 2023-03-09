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Синоптики спрогнозировали потепление до +20 °C в Ставропольском крае

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Сотрудники ставропольского Гидрометцентра спрогнозировали до +20 °C на выходных.
Синоптики спрогнозировали потепление до +20 °C в Ставропольском крае
  • Gettyimages.ru
  • © Scott Renyer / EyeEm

Об этом сообщает «СвоёТВ».

В четверг, 9 марта, преимущественно без осадков, утром местами туман, температура +7…+19 °С. В пятницу, 10 марта, +14…+19 °С, местами небольшой дождь, утром в отдельных районах туман. В субботу, 11 марта,  преимущественно без осадков, +15…+20 °С.

Ранее Inforeactor со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС сообщал, что в Санкт-Петербурге прогнозируется резкое похолодание в ночь на пятницу, 10 марта.

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