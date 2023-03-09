В Кировской области объявили метеопредупреждение на 9 марта

В Кировской области действует метеопредупреждение в четверг, 9 марта. Порывы ветра будут достигать 19 м/с.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на Кировский ЦГМС.

В течение суток на территории региона ожидается снег, мокрый снег, метель и снег с дождём. Ветер усилится до 19 м/с, на дорогах возможна гололедица.

На фоне непогоды в МЧС региона призвали жителей соблюдать осторожность.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 6 и 26 марта.