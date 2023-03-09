План празднования 78-летия со Дня Победы утвердили в Казани
- РИА Новости
Об этом пишет «Бизнес Online».
Согласно опубликованному постановлению, основные мероприятия 9 Мая пройдут на главной площади и в скверах города.
8 мая состоится торжественное открытие стелы «Казань — город трудовой доблести». В течение двух дней будут проходить акции «Парад у дома ветерана».
На 9 Мая запланировано шествие участников акции «Бессмертный полк» по центральным улицам Казани. На площади Свободы состоится праздничный концерт.
Ранее агентство «Невские новости» сообщало, что в Петербурге более 150 мероприятий в память о прорыве блокады Ленинграда прошло в январе.