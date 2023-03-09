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План празднования 78-летия со Дня Победы утвердили в Казани

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В Казани утвердили план празднования 78-летия победы в Великой Отечественной войне.
План празднования 78-летия со Дня Победы утвердили в Казани
  • РИА Новости

Об этом пишет «Бизнес Online».

Согласно опубликованному постановлению, основные мероприятия 9 Мая пройдут на главной площади и в скверах города.

8 мая состоится торжественное открытие стелы «Казань — город трудовой доблести». В течение двух дней будут проходить акции «Парад у дома ветерана».

На 9 Мая запланировано шествие участников акции «Бессмертный полк» по центральным улицам Казани. На площади Свободы состоится праздничный концерт.

Ранее агентство «Невские новости» сообщало, что в Петербурге более 150 мероприятий в память о прорыве блокады Ленинграда прошло в январе.

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