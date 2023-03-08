В Ульяновской области рассказали о работе по модернизации библиотек

Специализированная детская библиотека №24 имени Пушкина в Ульяновске, Майнская межпоселенческая библиотека имени Полбина и Центральная детская библиотека Чердаклинского района победили в конкурсном отборе.

Об этом сообщает mosaica.ru.

Федеральные средства в размере 15 млн рублей будут направлены на ремонт помещений, а также на закупку оборудования и обновление книжного фонда.

Как заявила министр искусства и культурной политики региона Евгения Сидорова, одним из самых востребованных результатов нацпроекта «Культура» является создание библиотек нового поколения.

Она также отметила, что в 2019—2022 годах модернизировано 26 библиотек в 15 муниципальных образованиях.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.