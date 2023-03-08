В Ульяновской области рассказали о работе по модернизации библиотек
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Об этом сообщает mosaica.ru.
Федеральные средства в размере 15 млн рублей будут направлены на ремонт помещений, а также на закупку оборудования и обновление книжного фонда.
Как заявила министр искусства и культурной политики региона Евгения Сидорова, одним из самых востребованных результатов нацпроекта «Культура» является создание библиотек нового поколения.
Она также отметила, что в 2019—2022 годах модернизировано 26 библиотек в 15 муниципальных образованиях.
Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.