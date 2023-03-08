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Синоптик Котилевская спрогнозировала гололедицу в Москве

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Анастасия Белоусова
Ведущий специалист центра «Фобос» Алина Котилевская в беседе с RT рассказала о прогнозе погоды на выходные в Москве.
Синоптик Котилевская спрогнозировала гололедицу в Москве
  • РИА Новости

По её словам, в ночь на 9 марта в Москве будет идти снег.

«Температура будет держаться порядка -2 °С. Завтра в зоне фронта снег у нас продолжится, с небольшим перерывом. Максимальная температура будет около 0 °С», — поделилась синоптик.

Котилевская добавила, что после прохождения холодного фронта будет антициклон с севера, будут прояснения, начнётся похолодание.

«Интенсивное понижение температуры начнётся в ночь на 10-е число. Пока, по предварительному прогнозу, это будет -7 °С, и тогда будет образовываться достаточно сильная гололедица. Два холодных дня — 10 и 11 марта. В ночь на 11-е морозы усилятся, ожидается порядка -13 °С. Зато без осадков», — сказала она.

Собеседница RT также отметила, что с 12 марта погода испортится, пойдёт снег и температура будет повышаться до +1 °С.

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