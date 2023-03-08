Физиолог Кондупьян высказалась о влиянии магнитных бурь на здоровье

Физиолог ЮФУ Оксана Кондупьян выразила мнение, что метеозависимость у людей не настолько большая, как принято считать.

«Влияние магнитных бурь ощущают лишь 20—30% людей. В основном это люди с неустойчивой вегетативной системой», — рассказала она в беседе с rostovgazeta.ru.

Как отметила эксперт, последние научные объяснения о воздействии магнитных бурь на человека относятся к 1960—1970-м годам, а у современной науки есть вопросы к сбору статистики и неоднородности выборки в исследованиях.

«Эти вопросы до сих пор находятся в стадии изучения, и однозначного ответа на них нет ни у кого», — добавила Кондупьян.

Ранее сайт Newinform сообщил, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 27 февраля и 6 марта.