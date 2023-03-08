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В Челябинской области ожидается усиление ветра до 18 м/с

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В Челябинской области в четверг, 9 марта, ожидаются сильные осадки, гололедица и ветер.
В Челябинской области ожидается усиление ветра до 18 м/с
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«Днём 9 марта в отдельных районах Челябинской области прогнозируются сильные осадки в виде снега, гололедица, порывы ветра местами до 18 м/с», — говорится в сообщении.

Ранее сайт Newinform сообщил, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 27 февраля и 6 марта.

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