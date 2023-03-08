На юге Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1

В акватории Тихого океана у южного окончания Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1, заявили в региональном филиале Геофизической службы РАН.

Подземные толчки зарегистрировали в 09:03 мск, очаг землетрясения залегал в 340 км от Петропавловска-Камчатского.

«Я смотрел что-то в телефоне, когда понял, что трясёт. Посмотрел на люстру — она качалась. Не страшно, но неприятно», — рассказал РИА Новости житель города Александр Абдурахманов.

Российский президент Владимир Путин ранее поручил правительству обеспечить разработку и реализацию комплекса мер, направленных на исследование опасных природных явлений, а также на проведение постоянного сейсмического мониторинга на сейсмоопасных территориях.