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Путин поручил проработать постоянное наблюдение на сейсмоопасных территориях

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Российский президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить разработку и реализацию комплекса мер, направленных на исследование опасных природных явлений, а также на проведение постоянного сейсмического мониторинга на сейсмоопасных территориях.
Путин поручил проработать постоянное наблюдение на сейсмоопасных территориях
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Metzel/Kremlin Pool

Об этом сообщается в перечне поручений, размещённом на сайте Кремля.

В документе также говорится о необходимости постоянного сейсмического мониторинга на критически важных объектах и объектах повышенной опасности, расположенных в сейсмоактивных районах.

Президент поручил представить доклад по данному вопросу до 1 августа, а затем представлять его раз в год.

Ранее генеральный директор Международного центра глобального мониторинга сейсмического риска Самвел Акопян в беседе с НСН рассказал о действиях в случае землетрясения.

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