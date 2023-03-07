Путин поручил проработать постоянное наблюдение на сейсмоопасных территориях
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- © Mikhail Metzel/Kremlin Pool
Об этом сообщается в перечне поручений, размещённом на сайте Кремля.
В документе также говорится о необходимости постоянного сейсмического мониторинга на критически важных объектах и объектах повышенной опасности, расположенных в сейсмоактивных районах.
Президент поручил представить доклад по данному вопросу до 1 августа, а затем представлять его раз в год.
Ранее генеральный директор Международного центра глобального мониторинга сейсмического риска Самвел Акопян в беседе с НСН рассказал о действиях в случае землетрясения.