Более 500 мероприятий пройдёт в Тюменской области по случаю 8 Марта
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Об этом сообщает nashgorod.ru.
Среди праздничных мероприятий — концертное выступление хора «СинЭргия» в музее-усадьбе Колокольниковых, праздничный концерт «Признание. Любовь неугасаема» в ДК «Нефтяник» и выступления заслуженного артиста России Юрия Шиврина и солистки Московского театра оперетты Анны Новиковой.
Ранее Nation News сообщал, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.