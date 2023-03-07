Более 500 мероприятий пройдёт в Тюменской области по случаю 8 Марта

В Тюменской области в Международный женский день состоится более 500 мероприятий. Их посетят не менее 50 тыс. человек.

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Об этом сообщает nashgorod.ru. Среди праздничных мероприятий — концертное выступление хора «СинЭргия» в музее-усадьбе Колокольниковых, праздничный концерт «Признание. Любовь неугасаема» в ДК «Нефтяник» и выступления заслуженного артиста России Юрия Шиврина и солистки Московского театра оперетты Анны Новиковой. Ранее Nation News сообщал, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.