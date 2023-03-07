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Более 500 мероприятий пройдёт в Тюменской области по случаю 8 Марта

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В Тюменской области в Международный женский день состоится более 500 мероприятий. Их посетят не менее 50 тыс. человек.
Более 500 мероприятий пройдёт в Тюменской области по случаю 8 Марта
  • Gettyimages.ru
  • © Rahul Piljen / EyeEm

Об этом сообщает nashgorod.ru.

Среди праздничных мероприятий — концертное выступление хора «СинЭргия» в музее-усадьбе Колокольниковых, праздничный концерт «Признание. Любовь неугасаема» в ДК «Нефтяник» и выступления заслуженного артиста России Юрия Шиврина и солистки Московского театра оперетты Анны Новиковой.

Ранее Nation News сообщал, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.

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