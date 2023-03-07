Художественная выставка «Быть женщиной» открылась на Ямале

В музейно-выставочном комплексе имени И.С. Шемановского в Салехарде 7 марта открылась выставка «Быть женщиной».

В рамках экспозиции представлены работы из коллекций МВК, Новоуренгойского музея изобразительных искусств и Музейного ресурсного центра Ноябрьска, передаёт ИА «Север-Пресс».

Посетители увидят живописные полотна и графические листы советских, российских и ямальских художников.

Ранее ФАН передавало, что в Русском музее Петербурга открылась выставка работ художников-нонконформистов «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту».