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Художественная выставка «Быть женщиной» открылась на Ямале

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В музейно-выставочном комплексе имени И.С. Шемановского в Салехарде 7 марта открылась выставка «Быть женщиной».
Художественная выставка «Быть женщиной» открылась на Ямале
  • Gettyimages.ru
  • © Kathrin Ziegler

В рамках экспозиции представлены работы из коллекций МВК, Новоуренгойского музея изобразительных искусств и Музейного ресурсного центра Ноябрьска, передаёт ИА «Север-Пресс».

Посетители увидят живописные полотна и графические листы советских, российских и ямальских художников.

Ранее ФАН передавало, что в Русском музее Петербурга открылась выставка работ художников-нонконформистов «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту».

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