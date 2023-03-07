Художественная выставка «Быть женщиной» открылась на Ямале
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В рамках экспозиции представлены работы из коллекций МВК, Новоуренгойского музея изобразительных искусств и Музейного ресурсного центра Ноябрьска, передаёт ИА «Север-Пресс».
Посетители увидят живописные полотна и графические листы советских, российских и ямальских художников.
Ранее ФАН передавало, что в Русском музее Петербурга открылась выставка работ художников-нонконформистов «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту».