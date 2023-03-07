В Подмосковье состоится более 420 мероприятий к 8 Марта
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и туризма региона.
Среди мероприятий фестивали, праздничные концерты, мастер-классы, тематические выставки, квесты и кинопоказы.
Они состоятся, в частности, в КДЦ «Родина» в Кашире, в КДЦ Можайска, в ЦКР «Вертикаль» в Пущине, в Молодёжном клубе города Орехово-Зуево и прочих учреждениях.
Ранее Nation News сообщал, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.