В Подмосковье состоится более 420 мероприятий к 8 Марта

В домах культуры Московской области пройдёт более 420 мероприятий по случаю Международного женского дня.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и туризма региона.

Среди мероприятий фестивали, праздничные концерты, мастер-классы, тематические выставки, квесты и кинопоказы.

Они состоятся, в частности, в КДЦ «Родина» в Кашире, в КДЦ Можайска, в ЦКР «Вертикаль» в Пущине, в Молодёжном клубе города Орехово-Зуево и прочих учреждениях.

Ранее Nation News сообщал, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.