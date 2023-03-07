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Вильфанд: в нескольких регионах России ожидается особенно тёплое 8 марта

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Южный и Северо-Кавказский федеральные округа ожидает тепло до +15...+19 °C 8 марта, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Восьмого числа в Краснодаре настоящая весенняя погода — до  +18...+19 °C , в Сочи — до +16...+17 °C, в Крыму — около +13...+15 °C, в Ростовской области — до +16...+17 °C. Аналогичная ситуация в Северо-Кавказском федеральном округе», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, значительное повышение температуры ожидается на юге Западной Сибири.

Он добавил, что в Приморском крае 8 марта температура воздуха будет повышаться до +10...+12 °C.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 6 и 26 марта.

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