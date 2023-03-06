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Синоптик Цыганков спрогнозировал снежную рабочую неделю в Москве

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Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков предупредил, что в Москве на протяжении всей рабочей недели будет идти снег.
Синоптик Цыганков спрогнозировал снежную рабочую неделю в Москве
  • РИА Новости

«Во вторник, 7 марта, ожидается снег, 8 и 9 марта — небольшие осадки, в пятницу тоже снег. В субботу и воскресенье, пока предварительно, без осадков», — сообщил Цыганков в беседе с «Москвой 24».

По его словам, в ночь на вторник, 7 марта, температура в столице составит -5…-7 °С, днём — от -1 до +1 °С. В ночь на 8 марта ожидается -7...-9 °С. В дневные часы — до 0...+2 °С.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 6 и 26 марта.

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