Донецкий молодёжный театр представит три спектакля в Тюмени

Донецкий республиканский академический молодёжный театр приехал в Тюмень на гастроли.

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Артисты представят спектакли «Левша», «Человек из Подольска» и «У ковчега в восемь».

«Логично, что молодёжный театр выступает на площадке другого молодёжного театра. Мне очень приятно, что именно на базе нашего тюменского театра пройдут показы спектаклей и откроются «Большие гастроли», — заявил Леонид Окунев, директор молодёжного театра «Ангажемент».

Донецкий театр посетит девять городов, в том числе Курган и Екатеринбург. Тур завершится в Москве.

Ранее актриса Анастасия Марчук в беседе с интернет-изданием argumenti.ru поделилась воспоминаниями о работе с Олегом Янковским в «Ленкоме».