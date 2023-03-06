Культурные центры Подмосковья подготовили 420 мероприятий к 8 Марта

Культурные центры Московской области подготовили 420 мероприятий по случаю Международного женского дня, в их числе концерты, фестивали, кинопоказы.

Об этом сообщает телеканал «360».

Так, 7 марта в можайском КДЦ состоится праздничный мюзикл «Аленький цветочек», а в культурно-досуговом центре «Родина» в Кашире пройдёт праздничный концерт с участием эстрадно-джазового оркестра SM-Band.

В ЦКР «Вертикаль» (Пущино) будет работать авторская выставка Екатерины Алёшиной «Мир женских увлечений» в технике ошибана. 8 марта в молодёжном клубе Орехово-Зуева состоится мастер-класс по созданию картин акварелью.

Ранее Nation News сообщал, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.