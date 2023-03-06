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Культурные центры Подмосковья подготовили 420 мероприятий к 8 Марта

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Культурные центры Московской области подготовили 420 мероприятий по случаю Международного женского дня, в их числе концерты, фестивали, кинопоказы.
Культурные центры Подмосковья подготовили 420 мероприятий к 8 Марта
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Так, 7 марта в можайском КДЦ состоится праздничный мюзикл «Аленький цветочек», а в культурно-досуговом центре «Родина» в Кашире пройдёт праздничный концерт с участием эстрадно-джазового оркестра SM-Band. 

В ЦКР «Вертикаль» (Пущино) будет работать авторская выставка Екатерины Алёшиной «Мир женских увлечений» в технике ошибана. 8 марта в молодёжном клубе Орехово-Зуева состоится мастер-класс по созданию картин акварелью. 

Ранее Nation News сообщал, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.

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