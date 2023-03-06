Сеть «Москино» анонсировала программу ретрофильмов к 8 Марта

Сеть «Москино» подготовила специальную программу «Синематека: 8 Марта» к Международному женскому дню.

Об этом информирует «Москва 24» со ссылкой на сайт сети кинотеатров.

«В Международный женский день приглашаем в кинотеатры «Москино» на просмотр любимых советских фильмов про женщин — комедия про поиски жениха «Самая обаятельная и привлекательная», деревенская мелодрама о праве на счастье «Здравствуй и прощай», драма о нелёгком выборе «Зимняя вишня», — говорится в сообщении.

Показы организуют бесплатно по предварительной регистрации на сайте «Москино».

В конце декабря, по сообщениям Newinform, в Фонде кино назвали ряд фильмов, которые получат поддержку.