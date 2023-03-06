Синоптик Шувалов дал прогноз погоды на 8 марта в разных регионах России

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какая погода ожидается в российских регионах 8 марта.

В Москве будет -8 °С, вечером снег, а в Петербурге — мороз до -15 °С, сообщил он в интервью Радио Sputnik.

В Краснодаре и Сочи ожидается +17 °С.

«В Новосибирске, Кемерове и Барнауле придётся укрывать подарочные букеты цветов от сильного снега и ветра, порывы которого могут достигать 20 м/с», — предупредил Шувалов.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 6 и 26 марта.