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Синоптик Шувалов спрогнозировал холодную неделю в Москве

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Анастасия Белоусова
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.
Синоптик Шувалов спрогнозировал холодную неделю в Москве
  • РИА Новости

«Практически всю неделю дневные температуры будут около 0 градусов, ночные — по-прежнему отрицательные. При прояснениях -8...-10 °C, по области до -12...-14 °C», — поделился он.

По словам Шувалова, праздничный день 8 марта получится многообразный.

«С утра будет солнце, после обеда пройдёт снег и поднимется ветер, но при этом потеплеет. То есть у нас не тёплая неделя. Такая, какая она должна быть в марте. Наиболее значительный снег ожидается 8 и 9 марта», — заключил собеседник RT.

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