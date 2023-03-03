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Метрополитен-музей назвал Ивана Айвазовского армянским художником

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Метрополитен-музей Нью-Йорка снова изменил национальность художника Ивана Айвазовского, который родился в Российской Империи. Ещё 11 февраля художник значился русским по национальности, 12 февраля он уже был обозначен как «украинец».
Метрополитен-музей назвал Ивана Айвазовского армянским художником
  • Gettyimages.ru
  • © UCG

Теперь на сайте указана следующая информация о художнике: Иван Константинович Айвазовский (Ованнес Айвазян), армянин, родился в Российской Империи.

Ранее Метрополитен-музей объявил Архипа Куинджи украинским художником. Украинцами также назвали Илью Репина и Ивана Айвазовского.

Метрополитен-музей также переименовал картину французского художника-импрессиониста Эдгара Дега «Русская танцовщица» в «Танцовщицу в украинском наряде».

Подробнее о ситуации — в материале RT.

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