Метрополитен-музей назвал Ивана Айвазовского армянским художником
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Теперь на сайте указана следующая информация о художнике: Иван Константинович Айвазовский (Ованнес Айвазян), армянин, родился в Российской Империи.
Ранее Метрополитен-музей объявил Архипа Куинджи украинским художником. Украинцами также назвали Илью Репина и Ивана Айвазовского.
Метрополитен-музей также переименовал картину французского художника-импрессиониста Эдгара Дега «Русская танцовщица» в «Танцовщицу в украинском наряде».
Подробнее о ситуации — в материале RT.