Метрополитен-музей назвал Ивана Айвазовского армянским художником

Метрополитен-музей Нью-Йорка снова изменил национальность художника Ивана Айвазовского, который родился в Российской Империи. Ещё 11 февраля художник значился русским по национальности, 12 февраля он уже был обозначен как «украинец».

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Теперь на сайте указана следующая информация о художнике: Иван Константинович Айвазовский (Ованнес Айвазян), армянин, родился в Российской Империи. Ранее Метрополитен-музей объявил Архипа Куинджи украинским художником. Украинцами также назвали Илью Репина и Ивана Айвазовского. Метрополитен-музей также переименовал картину французского художника-импрессиониста Эдгара Дега «Русская танцовщица» в «Танцовщицу в украинском наряде». Подробнее о ситуации — в материале RT.