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Режиссёр Светлов раскрыл идею своего дебютного фильма «Ада»

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Режиссёр Станислав Светлов рассказал о своей дебютной работе — фильме «Ада». Это единственная полнометражная картина, которая представит Россию на Пекинском международном фестивале детского кино в 2023 году.
Режиссёр Светлов раскрыл идею своего дебютного фильма «Ада»
  • © ВГИК-Дебют

«Ада» — это история о 12-летней девочке и её маме, которые находят своё счастье, ничего для этого не делая, никуда не уезжая, ничего не имея, кроме любви и тихой веры. Это, с одной стороны, очень камерная и простая история самых обычных жителей российской глубинки. С другой — она обо всём сразу, ведь человек тут сопоставляется с природой, с её красотой, тайнами и непостижимостью», — поделился автор картины с ИА «Время Н».

Фильм создан в Продюсерском центре «ВГИК-Дебют» при поддержке Министерства культуры России.

Съёмки проходили в Нижегородской области.

В конце декабря, по сообщениям Newinform, в Фонде кино назвали ряд фильмов, которые получат поддержку.

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