Режиссёр Светлов раскрыл идею своего дебютного фильма «Ада»
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«Ада» — это история о 12-летней девочке и её маме, которые находят своё счастье, ничего для этого не делая, никуда не уезжая, ничего не имея, кроме любви и тихой веры. Это, с одной стороны, очень камерная и простая история самых обычных жителей российской глубинки. С другой — она обо всём сразу, ведь человек тут сопоставляется с природой, с её красотой, тайнами и непостижимостью», — поделился автор картины с ИА «Время Н».
Фильм создан в Продюсерском центре «ВГИК-Дебют» при поддержке Министерства культуры России.
Съёмки проходили в Нижегородской области.
В конце декабря, по сообщениям Newinform, в Фонде кино назвали ряд фильмов, которые получат поддержку.