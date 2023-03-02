«ВКонтакте» запустила генератор обложек, работающий на основе нейросетей. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что в специальном сервисе искусственный интеллект сгенерирует шесть обложек в разных стилях с учётом интересов пользователя.

В сервисе представлено множество новых стилей, которые владельцы аккаунтов могут выбрать для оформления обложки: «Супрематизм», «Футуризм», «Пуантилизм», «Мозаика», «Киберпанк» и другие. Если у нейросети будет недостаточно информации о человеке, она попросит добавить данные или подписаться на сообщества, которые отражают интересы пользователя.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» добавляет мини-приложения в «VK Мессенджер».