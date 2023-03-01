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«ВКонтакте» добавляет мини-приложения в «VK Мессенджер»

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Социальная сеть «ВКонтакте» добавляет мини-приложения в «VK Мессенджер». Об этом сообщает пресс-служба организации.
«ВКонтакте» добавляет мини-приложения в «VK Мессенджер»
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что теперь собеседники в чатах смогут запускать популярные сервисы, не выходя из переписки. На первом этапе «ВКонтакте» запустила в чатах развлекательные мини-приложения: например, можно разрешить спор с помощью сервиса «Камень, ножницы, бумага». В дальнейшем каталог будет дополнен более разнообразными сервисами, например для записи к парикмахеру и другими.⠀

Ранее сообщалось, что VK Fest 2023 станет крупнейшим фестивалем России.

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