Флорист Овчинникова дала советы по подбору цветов к 8 Марта

Флорист, владелец цветочных магазинов Наталья Овчинникова рассказала, как подобрать цветы к 8 Марта.

«В преддверии 8 Марта мужчины часто выбирают импортные розы. Это действительно вечная классика. Но популярность стремительно набирают цветочные коробки. Наполнить их можно по вашему вкусу», — заявила она в беседе с «МК в Питере».

Как отметила эксперт, популярностью пользуются альстромерия, гипсофила, эустома, а также кустовая роза.

«Трендом является чистый цвет растения. Оттенки не должны быть в крапинку или полоску. Обратите внимание на цвета — пудровый, сиреневый, белый, голубой», — посоветовала Овчинникова.

По её словам, ещё один вариант — букет из сезонных цветов.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что средний чек на букет к 8 Марта вырастет на 10—12% в 2023 году по сравнению с 2022-м.