Врач Романенко посоветовала соблюдающим пост следить за своим здоровьем
- Gettyimages.ru
«Помимо моральных ограничений, безусловно, это воспитание воли, но если почувствовали себя плохо, появились отёки, одышка, давление, то нужно обратиться к врачу. Резкая смена рациона вредна для организма, поэтому к посту надо было готовиться заранее», — сказала она в беседе с НСН.
По её словам, от поста стоит отказаться, если человек находится в стадии острого заболевания.
«Пост предполагает большое количество углеводов в рационе. Людям, страдающим ожирением, сахарным диабетом, надо проконсультироваться с врачом», — считает Романенко.
Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала, что при диабете стоит воздержаться от употребления ягод годжи.