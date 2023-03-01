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Врач Романенко посоветовала соблюдающим пост следить за своим здоровьем

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Врач высшей категории Татьяна Романенко заявила, что соблюдающим пост желательно следить за своим здоровьем.
Врач Романенко посоветовала соблюдающим пост следить за своим здоровьем
  • Gettyimages.ru

«Помимо моральных ограничений, безусловно, это воспитание воли, но если почувствовали себя плохо, появились отёки, одышка, давление, то нужно обратиться к врачу. Резкая смена рациона вредна для организма, поэтому к посту надо было готовиться заранее», — сказала она в беседе с НСН.

По её словам, от поста стоит отказаться, если человек находится в стадии острого заболевания.

«Пост предполагает большое количество углеводов в рационе. Людям, страдающим ожирением, сахарным диабетом, надо проконсультироваться с врачом», — считает Романенко.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала, что при диабете стоит воздержаться от употребления ягод годжи.

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