Врач Романенко посоветовала соблюдающим пост следить за своим здоровьем

Врач высшей категории Татьяна Романенко заявила, что соблюдающим пост желательно следить за своим здоровьем.

«Помимо моральных ограничений, безусловно, это воспитание воли, но если почувствовали себя плохо, появились отёки, одышка, давление, то нужно обратиться к врачу. Резкая смена рациона вредна для организма, поэтому к посту надо было готовиться заранее», — сказала она в беседе с НСН.

По её словам, от поста стоит отказаться, если человек находится в стадии острого заболевания.

«Пост предполагает большое количество углеводов в рационе. Людям, страдающим ожирением, сахарным диабетом, надо проконсультироваться с врачом», — считает Романенко.

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