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Диетолог Соломатина рассказала, как восполнить нехватку витаминов весной

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Врач-диетолог Елена Соломатина дала советы по восполнению нехватки витаминов весной.
Диетолог Соломатина рассказала, как восполнить нехватку витаминов весной
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«Витамин D истощается к весне, потому что солнца нет, такой дефицит есть более чем у 80% граждан. Он содержится в печени трески или минтая. Кроме витамина D, в ней содержится омега-3, витамин А, который необходим для нормального функционирования иммунной системы», — сказала она в беседе с «Радио 1».

По её словам, витамин С содержится в квашеной капусте, болгарском перце, а также в отваре шиповника.

«Витамины группы В мы всегда получаем из мяса, из цельнозерновых круп», — отметила Соломатина.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала, что при диабете стоит воздержаться от употребления ягод годжи.

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