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Врач Аплетаева посоветовала пожилым людям употреблять свежую зелень для укрепления иммунитета весной

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Врач — диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, как пожилым людям укрепить иммунитет весной.
Врач Аплетаева посоветовала пожилым людям употреблять свежую зелень для укрепления иммунитета весной
  • Gettyimages.ru

«К сожалению, весной фруктов и овощей, которые влияют на иммунную систему, мало. Но есть зелень, которую многие пожилые выращивают дома. Например, зелёный лук, который растёт в банке с водой, или зелень, которая может быть в горшке, в частности укроп и петрушка», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, в рацион стоит добавить жирную рыбу, содержащую витамин D.

Эксперт также посоветовала больше бывать на свежем воздухе.

«Свежий воздух и физическая активность — это всё то, что, кроме продуктов питания, поддержит иммунитет», — добавила Аплетаева.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.

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