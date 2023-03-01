Врач Аплетаева посоветовала пожилым людям употреблять свежую зелень для укрепления иммунитета весной

Врач — диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, как пожилым людям укрепить иммунитет весной.

«К сожалению, весной фруктов и овощей, которые влияют на иммунную систему, мало. Но есть зелень, которую многие пожилые выращивают дома. Например, зелёный лук, который растёт в банке с водой, или зелень, которая может быть в горшке, в частности укроп и петрушка», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, в рацион стоит добавить жирную рыбу, содержащую витамин D.

Эксперт также посоветовала больше бывать на свежем воздухе.

«Свежий воздух и физическая активность — это всё то, что, кроме продуктов питания, поддержит иммунитет», — добавила Аплетаева.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.