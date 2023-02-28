Врач Романенко рассказала о противопоказаниях к соблюдению поста

Врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что соблюдать пост не показано тем, у кого есть проблемы со здоровьем.

«При сахарном диабете нарушается регуляция уровня глюкозы в крови. Пост предполагает отказ от белков животного происхождения. В рационе будет много углеводной пищи, поэтому поститься при диабете нежелательно», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, по возможности не стоит поститься и тем, кто имеет заболевания ЖКТ.

«Особенно осторожными нужно быть тем, у кого есть какие-то заболевания кишечника», — считает Романенко.

Как полагает эксперт, с осторожностью к посту лучше отнестись и пожилым людям, а также тем, у кого обострились хронические заболевания.

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