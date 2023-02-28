Узнать больше

Врач Романенко рассказала о противопоказаниях к соблюдению поста

Короткая ссылка
Врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что соблюдать пост не показано тем, у кого есть проблемы со здоровьем.
Врач Романенко рассказала о противопоказаниях к соблюдению поста
  • Gettyimages.ru
  • © fotostorm

«При сахарном диабете нарушается регуляция уровня глюкозы в крови. Пост предполагает отказ от белков животного происхождения. В рационе будет много углеводной пищи, поэтому поститься при диабете нежелательно», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, по возможности не стоит поститься и тем, кто имеет заболевания ЖКТ.

«Особенно осторожными нужно быть тем, у кого есть какие-то заболевания кишечника», — считает Романенко.

Как полагает эксперт, с осторожностью к посту лучше отнестись и пожилым людям, а также тем, у кого обострились хронические заболевания.

Ранее диетолог Анна Белоусова в беседе с НСН посоветовала, как не набрать килограммы в течение масленичной недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить