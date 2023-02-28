Диетолог Денисова посоветовала придерживаться сбалансированного питания во время поста

Врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова рассказала, как сбалансировать питание во время поста.

«Нужно оценить свои силы. Людям, которые постятся впервые, не рекомендуется соблюдать все ограничения по питанию», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, самое главное — это не еда, а помыслы.

«В рационе обязательно должны быть источники растительного белка: бобовые, крупы, орехи. И всё питание должно быть разнообразным. Каждая крупа имеет различный аминокислотный состав. Поэтому, чем больше будем чередовать, тем больше возможность получить достаточное количество аминокислот», — сообщила эксперт.

Она добавила, что не менее важен режим питания.

Ранее диетолог Анна Белоусова в беседе с НСН посоветовала, как не набрать килограммы в течение масленичной недели.