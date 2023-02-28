В сети вышел трейлер второго сезона сериала «Почка»

Опубликован полноценный трейлер второго сезона сериала «Почка».

«Первый сезон был смешной историей плохого человека, который под давлением обстоятельств вынужден совершать хорошие поступки. Второй сезон исследует тему любви: на какие поступки готова главная героиня ради этого чувства. Научится ли она не только брать от жизни всё, но и отдавать?» — рассказал продюсер картины Александр Плотников.

Ранее стало известно, что режиссёром проекта вновь выступит Мария Шульгина, которая написала сценарий для ленты вместе с Елизаветой Тихоновой. Показ стартует 8 марта.