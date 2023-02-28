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В сети вышел трейлер второго сезона сериала «Почка»

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Опубликован полноценный трейлер второго сезона сериала «Почка».
В сети вышел трейлер второго сезона сериала «Почка»
  • © Кадр из сериала «Почка 2» (2023)

«Первый сезон был смешной историей плохого человека, который под давлением обстоятельств вынужден совершать хорошие поступки. Второй сезон исследует тему любви: на какие поступки готова главная героиня ради этого чувства. Научится ли она не только брать от жизни всё, но и отдавать?» — рассказал продюсер картины Александр Плотников.

Ранее стало известно, что режиссёром проекта вновь выступит Мария Шульгина, которая написала сценарий для ленты вместе с Елизаветой Тихоновой. Показ стартует 8 марта.

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