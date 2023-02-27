Специалист Верис усомнился в эффективности детокс-диет
- Gettyimages.ru
- © Marko Geber
В беседе с «Газетой.Ru» он выразил мнение, что у организма нет необходимости в детоксе.
«Потому что печень, почки и лёгкие обеспечивают естественную детоксикацию ежедневно. А в погоне за «очищением» можно навредить своему физическому и психическому здоровью», — заявил Верис.
По его словам, рацион на таких диетах получается не сбалансированным.
«Просто не нужно мешать органам выполнять свою работу и обеспечивать естественную детоксикацию. Для этого важно соблюдать режим сна и придерживаться сбалансированного питания», — отметил эксперт.
Ранее диетолог Анна Белоусова в беседе с НСН рассказала, как не потолстеть после масленичной недели.