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Специалист Верис усомнился в эффективности детокс-диет

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Эксперт по диетическому питанию и менеджер по продукту компании FITKIT Артём Верис высказался об эффективности детокс-диет.
Специалист Верис усомнился в эффективности детокс-диет
  • Gettyimages.ru
  • © Marko Geber

В беседе с «Газетой.Ru» он выразил мнение, что у организма нет необходимости в детоксе.

«Потому что печень, почки и лёгкие обеспечивают естественную детоксикацию ежедневно. А в погоне за «очищением» можно навредить своему физическому и психическому здоровью», — заявил Верис.

По его словам, рацион на таких диетах получается не сбалансированным.

«Просто не нужно мешать органам выполнять свою работу и обеспечивать естественную детоксикацию. Для этого важно соблюдать режим сна и придерживаться сбалансированного питания», — отметил эксперт.

Ранее диетолог Анна Белоусова в беседе с НСН рассказала, как не потолстеть после масленичной недели.

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