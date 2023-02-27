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В столице заявили о намерении развивать программу «Московское долголетие»

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В столице повышают вовлечённость горожан старшего поколения в проект мэра Москвы Сергея Собянина «Московское долголетие».
В столице заявили о намерении развивать программу «Московское долголетие»

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на слова заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

«Мы запускаем новые активности. Расширяем состязательную линейку: участники «Московского долголетия» смогут посоревноваться в интеллектуальных, ЗОЖ-кулинарных, творческих и спортивных эстафетах. Такие соревнования пройдут с 27 февраля по 3 марта в рамках «Пятиборья «Московского долголетия», — уточнила она.

Ранее НСН сообщала, что в столице начали работу ещё десять центров социального проекта «Московское долголетие».

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