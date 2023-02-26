Синоптик Вильфанд предупредил о гололедице в Москве в начале предстоящей недели

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице в первой половине предстоящей рабочей недели.

Специалист отметил, что ночью на воскресенье выпало большое количество осадков.

«Осадки прошли в виде снега, мокрого снега и даже в виде небольшого дождя, поскольку температуры были положительными. В самой Москве, например, повсеместно выпало примерно 5—6 мм осадков. А во Внукове выпало 10 мм. И всё это, напомню, при положительной температуре. Положительная температура прогнозируется и сегодня до второй половины дня, а затем начнётся понижение и повышение температуры», — рассказал Вильфанд.

Он также предупредил, что ночью воскресенья и утром понедельника будет заметная гололедица.

«Циклон, вблизи центра которого находится Москва, обусловил низкое давление в воскресенье. Но затем начнётся повышение, гребень высокого давления будет перемещаться с запада. Это приведёт к тому, что осадки будут совсем небольшими. Температура в ночь на понедельник -3...-5 °C в столице и по области до -8 °C. Днём преимущественно без осадков, температура -1...-3 °C. Ветер 5—10 м/с», — добавил синоптик.

Он отметил, что конец зимы и начало марта будут характеризоваться температурами, соответствующими многолетним значениям.

«Во вторник и среду погода будет вполне привычной. Температура в ночь на вторник -8…-10 °C, по области даже до -13 °C. Но днём -1…-3 °C. В первый день календарной весны ночные температуры -6…-8 °C, а дневные -3…-5 °C. Температурный фон около нормы», — заключил собеседник RT.

Ранее Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра и гололёда.