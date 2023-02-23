В Оренбургской области ожидается резкое похолодание и метель

В Оренбургской области в пятницу, 24 февраля, ожидается ухудшение погоды.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты.

Ночью и утром в северных и крайних западных районах возможно резкое понижение температуры на 10 °C и более.

Кроме того, ночью в центре и на востоке региона, а также днём в северных и восточных районах прогнозируется метель, усиление ветра до 15—19 м/с.

Тем временем из-за схода лавины на трассе Курагино — Черемшанка на юге Красноярского края перекрыли проезд, передаёт Newinform со ссылкой на администрацию Курагинского района. Специалисты ведут работу по ликвидации последствий случившегося.

Ранее в пресс-службе Гидрометцентра Удмуртии рассказали о погоде в регионе в ближайшие дни.