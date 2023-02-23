Узнать больше

В Оренбургской области ожидается резкое похолодание и метель

Короткая ссылка
В Оренбургской области в пятницу, 24 февраля, ожидается ухудшение погоды.
В Оренбургской области ожидается резкое похолодание и метель
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты.

Ночью и утром в северных и крайних западных районах возможно резкое понижение температуры на 10 °C и более.

Кроме того, ночью в центре и на востоке региона, а также днём в северных и восточных районах прогнозируется метель, усиление ветра до 15—19 м/с.

Тем временем из-за схода лавины на трассе Курагино — Черемшанка на юге Красноярского края перекрыли проезд, передаёт Newinform со ссылкой на администрацию Курагинского района. Специалисты ведут работу по ликвидации последствий случившегося.

Ранее в пресс-службе Гидрометцентра Удмуртии рассказали о погоде в регионе в ближайшие дни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить