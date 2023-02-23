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В Ростовской области подсчитали стоимость блинов на Масленицу

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В Ростове-на-Дону стоимость приготовления одного блина на Масленицу составит 3—4 рубля.
В Ростовской области подсчитали стоимость блинов на Масленицу
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на Ростовстат.

Набор продуктов для приготовления блинов обойдётся в 129 рублей, что на 7 рублей больше, чем в 2022 году.

Специалисты учли стоимость литра молока, 400 г муки, трёх яиц, масла, сахара и соли, что позволит сделать до 40 блинов.

Ранее врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА» профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова в беседе с URA.RU посоветовала людям с диабетом и заболеваниями ЖКТ отказаться от употребления блинов.

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