В Ростовской области подсчитали стоимость блинов на Масленицу
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на Ростовстат.
Набор продуктов для приготовления блинов обойдётся в 129 рублей, что на 7 рублей больше, чем в 2022 году.
Специалисты учли стоимость литра молока, 400 г муки, трёх яиц, масла, сахара и соли, что позволит сделать до 40 блинов.
Ранее врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА» профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова в беседе с URA.RU посоветовала людям с диабетом и заболеваниями ЖКТ отказаться от употребления блинов.