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Терапевт Романенко дала советы по употреблению витамина С

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Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала о рекомендациях по употреблению витамина С.
Терапевт Романенко дала советы по употреблению витамина С
  • Gettyimages.ru
  • © PhotoAlto/Frederic Cirou

«Всегда, когда мы принимаем любые витаминные препараты, мы должны учитывать, что любой витамин может вызвать аллергию», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, для восполнения недостатка витамина С можно рекомендовать и пищевые продукты.

«Много витамина С в квашеной капусте, во всех ферментированных каких-то овощах, цитрусовых, зелени и так далее. А приём витамина С в виде аптечных препаратов показан в определённых случаях, конечно, по назначению врача», — отметила Романенко.

Ранее врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА» профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова в беседе с URA.RU посоветовала людям с диабетом и заболеваниями ЖКТ отказаться от употребления блинов.

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