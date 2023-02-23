Терапевт Романенко дала советы по употреблению витамина С

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала о рекомендациях по употреблению витамина С.

«Всегда, когда мы принимаем любые витаминные препараты, мы должны учитывать, что любой витамин может вызвать аллергию», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, для восполнения недостатка витамина С можно рекомендовать и пищевые продукты.

«Много витамина С в квашеной капусте, во всех ферментированных каких-то овощах, цитрусовых, зелени и так далее. А приём витамина С в виде аптечных препаратов показан в определённых случаях, конечно, по назначению врача», — отметила Романенко.

Ранее врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА» профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова в беседе с URA.RU посоветовала людям с диабетом и заболеваниями ЖКТ отказаться от употребления блинов.