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Диетолог Русакова назвала запечённое мясо одной из самых полезных начинок для блинов

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Врач-диетолог медицинской лаборатории «ЛабКвест» кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала о полезных начинках для блинов.
Диетолог Русакова назвала запечённое мясо одной из самых полезных начинок для блинов
  • Gettyimages.ru
  • © Il'â Ignat'ev / EyeEm

В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что лучше всего употреблять блины с белковой начинкой. В качестве примера эксперт привела слабосолёную рыбу, икру, отварное или запечённое мясо, яйца.

«Не забываем о привычном дополнении к блинам — сметане, только выбирайте продукт с невысокой жирностью (10—15%). Если смешать не очень жирный творог или творожный сыр с мелко нарезанной свежей зеленью (петрушка, укроп, базилик), получится полезная и вкусная начинка», — отметила Русакова.

Она добавила, что за один приём пищи можно есть не более двух-трёх блинов.

Ранее врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА» профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова в беседе с URA.RU посоветовала людям с диабетом и заболеваниями ЖКТ отказаться от употребления блинов.

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