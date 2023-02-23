Диетолог Русакова назвала запечённое мясо одной из самых полезных начинок для блинов

Врач-диетолог медицинской лаборатории «ЛабКвест» кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала о полезных начинках для блинов.

В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что лучше всего употреблять блины с белковой начинкой. В качестве примера эксперт привела слабосолёную рыбу, икру, отварное или запечённое мясо, яйца.

«Не забываем о привычном дополнении к блинам — сметане, только выбирайте продукт с невысокой жирностью (10—15%). Если смешать не очень жирный творог или творожный сыр с мелко нарезанной свежей зеленью (петрушка, укроп, базилик), получится полезная и вкусная начинка», — отметила Русакова.

Она добавила, что за один приём пищи можно есть не более двух-трёх блинов.

Ранее врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА» профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова в беседе с URA.RU посоветовала людям с диабетом и заболеваниями ЖКТ отказаться от употребления блинов.