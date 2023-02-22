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Синоптик Тишковец рассказал о морозной погоде в Москве в марте

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец выразил мнение, что первое весеннее тепло настанет в столице не ранее конца марта.
Синоптик Тишковец рассказал о морозной погоде в Москве в марте
  • РИА Новости

«Март грядёт достаточно суровый. Он подтвердит статус очень неустойчивого месяца с традиционными возвратами холодов, усилением морозов, арктическими вторжениями и зарядами снега», — отметил Тишковец в беседе с «Вечерней Москвой».

При этом, по его словам, среднемесячная температура всё же будет выше нормы на три-четыре градуса.

«В апреле превышение нормы составит один-два градуса, в мае среднемесячная температура получится близкой к норме — превышение может составить полградуса», — заключил Тишковец.

Ранее, по сообщениям URA.RU, в Челябинской области продлили штормовое предупреждение из-за сильного снега.

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