Синоптик Тишковец рассказал о морозной погоде в Москве в марте
- РИА Новости
«Март грядёт достаточно суровый. Он подтвердит статус очень неустойчивого месяца с традиционными возвратами холодов, усилением морозов, арктическими вторжениями и зарядами снега», — отметил Тишковец в беседе с «Вечерней Москвой».
При этом, по его словам, среднемесячная температура всё же будет выше нормы на три-четыре градуса.
«В апреле превышение нормы составит один-два градуса, в мае среднемесячная температура получится близкой к норме — превышение может составить полградуса», — заключил Тишковец.
Ранее, по сообщениям URA.RU, в Челябинской области продлили штормовое предупреждение из-за сильного снега.