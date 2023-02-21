Диетолог Русакова посоветовала пожилым людям есть не более двух блинов в день

Кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова заявила, что пожилым людям можно есть не более двух блинов в день.

В беседе с сайтом «Москва 24» она отметила, что блины допустимы в качестве перекуса, но злоупотребление ими способно негативно сказаться на здоровье.

«Поскольку блины — это углеводный продукт, то может быть и набор веса, если есть их слишком много. У пожилых с диабетом может быть скачок сахара в крови», — пояснила Русакова.

Ранее врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова в беседе с URA.RU посоветовала людям с диабетом и заболеваниями ЖКТ отказаться от употребления блинов.