Узнать больше

Диетолог Русакова посоветовала пожилым людям есть не более двух блинов в день

Короткая ссылка
Кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова заявила, что пожилым людям можно есть не более двух блинов в день.
Диетолог Русакова посоветовала пожилым людям есть не более двух блинов в день
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом «Москва 24» она отметила, что блины допустимы в качестве перекуса, но злоупотребление ими способно негативно сказаться на здоровье.

«Поскольку блины — это углеводный продукт, то может быть и набор веса, если есть их слишком много. У пожилых с диабетом может быть скачок сахара в крови», — пояснила Русакова.

Ранее врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова в беседе с URA.RU посоветовала людям с диабетом и заболеваниями ЖКТ отказаться от употребления блинов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить