Доктор физико-математических наук Завьялов прокомментировал землетрясения в Турции
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Об этом он сообщил «Российской газете».
По его словам, расстояние между прошедшими и нынешними толчками очень большое. Очаг нового землетрясения уже вышел за размеры очаговой зоны первых толчков, а в таком случае это не афтершоки.
По мнению специалиста, подобная последовательность сильных землетрясений не является аномалией.
Ранее сейсмолог, кандидат физико-математических наук Анна Николаева прокомментировала в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Турции.