Доктор физико-математических наук Завьялов прокомментировал землетрясения в Турции

Заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН доктор физико-математических наук Алексей Завьялов отметил, что новые сильные землетрясения в Турции магнитудой 6,4, скорее всего, не афтершоки двух произошедших в начале февраля мощных толчков, а новый удар.

Об этом он сообщил «Российской газете».

По его словам, расстояние между прошедшими и нынешними толчками очень большое. Очаг нового землетрясения уже вышел за размеры очаговой зоны первых толчков, а в таком случае это не афтершоки.

По мнению специалиста, подобная последовательность сильных землетрясений не является аномалией.

Ранее сейсмолог, кандидат физико-математических наук Анна Николаева прокомментировала в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Турции.