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В парках Подмосковья пройдут гулянья по случаю Масленицы 25—26 февраля

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Более чем в 80 парках Московской области 25 и 26 февраля пройдут концерты, мастер-классы, выставки и ярмарки.
В парках Подмосковья пройдут гулянья по случаю Масленицы 25—26 февраля
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Минкультуры региона.

Так, в городском парке Каширы 25 февраля пройдёт концерт с участием фольклорных коллективов.

В парке культуры, спорта и отдыха в Одинцове гости смогут принять участие в мастер-классах по росписи деревянных игрушек и матрёшек.

А в Наташинском парке в Люберцах состоятся конкурсы и чемпионат по поеданию блинов. Также всех желающих научат расписывать чашки.

Ранее, по сообщениям «Известий», мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии 17 февраля традиционного фестиваля «Московская Масленица».

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