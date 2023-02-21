В парках Подмосковья пройдут гулянья по случаю Масленицы 25—26 февраля
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Минкультуры региона.
Так, в городском парке Каширы 25 февраля пройдёт концерт с участием фольклорных коллективов.
В парке культуры, спорта и отдыха в Одинцове гости смогут принять участие в мастер-классах по росписи деревянных игрушек и матрёшек.
А в Наташинском парке в Люберцах состоятся конкурсы и чемпионат по поеданию блинов. Также всех желающих научат расписывать чашки.
Ранее, по сообщениям «Известий», мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии 17 февраля традиционного фестиваля «Московская Масленица».